Medio Oriente: Israele si prepara a “operazione di terra”, Netanyahu visita i kibbutz del massacro (5)

- Da parte sua, il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha fatto sapere che “è ancora possibile” evitare un ampliamento del conflitto tra Israele e Hamas “anche se il tempo a disposizione sta scadendo”. "C'è ancora un'opportunità politica per evitare una crisi generalizzata nella regione", ha affermato il capo della diplomazia di Teheran, spiegando che “forse nelle prossime ore sarà troppo tardi”. Parlando dall'ambasciata dell’Iran a Beirut, Amirabdollahian ha nuovamente ribadito che gli alleati regionali dell'Iran (Siria, Hezbollah, Hamas, tra gli altri), conosciuti informalmente come "Asse della resistenza", potrebbero reagire in caso di escalation dell’offensiva israeliana a Gaza. “La resistenza (a Israele, ndr), su altri fronti, ha messo davanti a sé tutti gli scenari possibili, ha il dito sul grilletto”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)