Forza Italia: Tajani, a congresso ascoltare esterni, sentire cosa sia aspettano da noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Vorrei far sì che prima del congresso si cominci a parlare delle idee coinvolgendo anche gente esterna, chiedendo cosa si aspetta da noi quali idee devono venire dal nostro congresso". Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, in conclusione dell’assemblea nazionale degli Enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza. "Che ce ne facciamo del partito che elegge segretari se non ci sono idee, se dentro quel partito non c’è dibattito", ha osservato. (Rem)