Legge Bilancio: Ronzulli (FI), abbiamo dovere varare misure per natalità e maternità

20 luglio 2021

- "Fare figli non deve più essere un lusso o una chimera. Noi abbiamo a cuore le nuove famiglie, che sono la linfa vitale del nostro Paese". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli illustrando, nel corso dell'assemblea degli Enti locali del partito a Monza, le proposte azzurre sulla legge di Bilancio. "Ci troviamo nel pieno di un inverno demografico che minaccia il sistema previdenziale e la stabilità economica. Quindi abbiamo il dovere di varare misure per la natalità e la maternità. Penso allo smart-working per le madri lavoratrici, al bonus asili nido, alle decontribuzioni per chi ha più figli, agli aiuti alle imprese per ammodernare gli asili nido", ha spiegato. (Rin)