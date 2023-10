Medio Oriente: Tajani, in missione per liberare ostaggi, vista violenza inaudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono rientrato" da una missione in zone di guerra "nel tentativo di lavorare per la liberazione degli ostaggi, nel tentativo che il mondo arabo spiegasse ad Hamas che si fa soltanto un danno al popolo palestinese. Ho visto immagini che non auguro a nessuno di vedere, una violenza inaudita, non pensavo la cattiveria umana potesse arrivare a tanto". Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, in conclusione dell’assemblea nazionale degli Enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza. "Seguiamo con grande attenzione quello che accade in Medio Oriente, faremo di tutto per difendere la pace, così avrebbe voluto Berlusconi, da lui ho imparato a fare il ministro degli esteri", ha aggiunto. (Rem)