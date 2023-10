Lazio: associazione culturale, importante istituire festa dei figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- È importante istituire la Festa dei figli nel Lazio. "Così come ho sentito dire da esperti pedagogisti e sociologi presenti in audizione in commissione al Consiglio regionale, per cui ringrazio il presidente della commissione Lavoro e politiche giovanili, Angelo Tripodi per averla proposta. Da anni lotto civilmente, ogni 15 giugno con manifestazioni a Montecitorio, per ottenere l’istituzione della Festa nazionale dei Figli". Lo dichiara in una nota il presidente dell’associazione culturale "I love Papà" Giorgio Ceccarelli. "Nel frattempo, mi sono adoperato a livello territoriale: in ben 12 comuni è stata istituita all’unanimità la Festa dei figli". I comuni in Italia ove già esiste la festa sono i seguenti: Latiano (Brindisi), Guidonia Montecelio, Alatri (Frosinone), Torrioni (Avellino), Grottaferrata (Roma), Ascoli Piceno, Orsomarso (Cosenza), Falciano del Massico (Caserta), Montalto Uffugo (Caosenza), Paola (Cosenza), Apecchio (Pesaro Urbino), Castel Silano (Crotone). Pochi mesi fa la Regione Campania, governata dal Pd, ha votato la legge della Giornata regionale del figlio (non dei figli discriminando le figlie). Nel dicembre 2022 il senatore Andrea De Priamo dei Fratelli d’Italia ha presentato il disegno di Legge sulla istituzione della Giornata nazionale dei Figli d’Italia". (segue) (Com)