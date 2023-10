Italia-Usa: comunità italiana, ambasciata ospita riunione di coordinamento consolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice ha poi fatto il punto sull’impegno della rappresentanza diplomatica e della rete consolare per migliorare l’erogazione dei servizi ai cittadini, evidenziando l’incremento delle prestazioni in tutte le sedi grazie all’attuazione di buone prassi, a una maggiore attenzione alla comunicazione e al crescente coinvolgimento dei consolati onorari. Alla presenza delle dirigenti scolastiche e dei direttori degli istituti di cultura, poi, si è discusso della promozione della lingua italiana, rilevando l’opportunita’ di rafforzare il sostegno agli enti gestori. Si è accennato, inoltre, alla valorizzazione della diaspora e della comunità italoamericana quali leve per la promozione integrata, con particolare attenzione, per il 2024, “anno delle radici italiane nel mondo”, al progetto di “Turismo delle radici”. (segue) (Was)