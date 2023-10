Italia-Usa: comunità italiana, ambasciata ospita riunione di coordinamento consolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione è stata organizzata per passare in rassegna le questioni di maggior interesse per la collettività negli Stati Uniti, oltre alle modalità di rafforzamento dei rapporti tra la rete diplomatico-consolare e gli organismi eletti. Infine, è stato valorizzato il contributo dei rappresentanti degli italiani all’estero per permettere ai connazionali di partecipare attivamente alla vita del Paese che li ospita, sia dal punto di vista sociale e culturale, che economico e politico, rinsaldando al contempo i legami con l’Italia. (Was)