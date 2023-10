Imprese: Poste Italiane partecipa e vince "la grande partita" al festival dello sport di Trento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane ha partecipato con la sua Nazionale di calcio alla sesta edizione del Festival dello Sport di Trento scendendo in campo per la “Grande partita”, l’amichevole di lusso con i Festival Legends, selezione di campioni italiani e stranieri che hanno segnato la storia recente del calcio. La rappresentativa gialloblù, allenata dal mister Angelo Di Livio, ha sfidato allo stadio Briamasco di Trento i Festival Legends, la squadra che aveva tra le sue fila fuoriclasse come gli ex Campioni del Mondo italiani e brasiliani Luca Toni, Andrea Barzagli, Massimo Oddo, Simone Barone, Cristian Zaccardo, Aldair e Nelson Dida, e poi Gigi Di Biagio (capitano dei Legends), Christian Panucci, Nicola Amoruso, Angelo Carbone, Dario Marcolin, Serginho e Alessandro Matri. Dopo il pareggio 3 a 3 al termine dei minuti regolamentari, la Nazionale di Poste Italiane ha segnato 6 rigori, mentre i Festival Legends ne hanno segnati 5. La partita si è perciò conclusa con la vittoria dei gialloblù per 9 a 8. In occasione della partita è stato presentato anche l’annullo filatelico speciale dedicato da Poste Italiane al Festival dello sport “La Grande bellezza”, l’importante vetrina per tutte le discipline sportive promossa da Rcs Media e occasione per il pubblico di entrare in contatto e dialogare con i campioni e con i personaggi più popolari del mondo dello sport. La Nazionale di calcio di Poste Italiane è nata nel 2019 con l’obiettivo di favorire l’aggregazione e lo spirito appartenenza tra i dipendenti e di creare attraverso il calcio eventi, iniziative a fini solidali e di raccolta fondi a scopi benefici. È composta da 30 dipendenti tesserati a livello dilettantistico che arrivano da tutta Italia ed ha l’obiettivo di valorizzare lo sport come veicolo di integrazione e coesione tra colleghi per favorire lo spirito di squadra, diffondendo un messaggio di partecipazione e competizione leale. La presenza della rappresentativa calcistica al Festival dello sport di Trento conferma ancora una volta la grande attenzione che Poste Italiane – partner della Nazionale italiana di calcio - dedica ai valori sportivi e della leale competizione, considerandoli fondamentali per l’inclusione, principio essenziale per la cultura aziendale del Gruppo Poste Italiane.(Com)