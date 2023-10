Business news: Cina, ex presidente Everbright Group espulso dal Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente di China Everbright Group, Li Xiaopeng, è stato espulso dal Partito comunista cinese e privato del suo incarico per gravi violazioni della disciplina e della legge, tra cui la corruzione. Lo ha riferito l’emittente televisiva statale cinese Cctv. Li è l’ultimo di una serie di dirigenti del settore finanziario cinese ritenuti colpevoli nell'ambito della campagna anticorruzione lanciata dal presidente Xi Jinping. E autorità anticorruzione cinesi avevano riferito ad aprile che Li era sotto indagine per possibili violazioni di legge. L'indagine ha rivelato che Li ha accettato tangenti, deteneva illegalmente quote in società non quotate e abusava della propria posizione per concedere prestiti e contratti commerciali in cambio di denaro, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva. Nei giorni scorsi il Partito comunista cinese ha espulso anche l'ex presidente della Bank of China, accusandolo di attività illegali e corruzione. China Everbright Group è uno dei più grandi conglomerati finanziari della Cina e possiede unità quotate, tra cui China Everbright Bank Ltd, Everbright Securities Co e China Everbright Ltd. (Cip)