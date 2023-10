Thailandia: lancio riuscito per Theos-2, il satellite costruito da Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il satellite di osservazione della Terra Theos-2, costruito da Airbus, è stato lanciato con successo da un razzo Vega da Kourou, lo spazioporto europeo situato nella Guyana francese. Lo rende noto in un comunicato la società aerospaziale Airbus, scelta nel 2018 dalla Geo-Informatics and Space Technology Development Agency of Thailand (Gistda) come partner per il proprio sistema nazionale di geo-informazione di prossima generazione. "Il successo del lancio di Theos-2, con le sue immagini da 50 centimetri, conferma la posizione della Thailandia nella ristretta cerchia di nazioni che hanno accesso sovrano a informazioni geostrategiche ad alta risoluzione. Continueremo a sostenere le ambizioni della Gistda di creare un sistema di geoinformazione onnicomprensivo a beneficio del regno di Thailandia", ha dichiarato Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems di Airbus. Theo-2 è il successore del satellite Theos-1, costruito da Airbus e lanciato nel 2008, che continua a fornire immagini ben oltre i suoi 10 anni di vita operativa. Nell'ambito del programma Theos-2, il sistema di geoinformazione della Gistda beneficia anche delle immagini satellitari raccolte dalla flotta di satelliti ottici e radar di Airbus per l'osservazione della Terra, quali Pleiades e TerraSAR-X. (Com)