Legge Bilancio: Ronzulli, da FI proposte a governo, l'approveremo senza sprecare un minuto

20 luglio 2021

- "Nell'ultimo vertice a palazzo Chigi abbiamo messo a disposizione del governo una serie di spunti, per i quali ringrazio i nostri senatori". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli intervenendo all'assemblea Enti locali del partito in corso a Monza. "Non sprecheremo un solo minuto e approveremo nel più breve tempo possibile una legge di Bilancio che è seria e prudente. La nostra coalizione è unita e lontana anni luce dal voler piantare a tutti i costi delle bandierine di parte", ha concluso. (Rin)