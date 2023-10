Medio Oriente: esercito israeliano, in corso preparativi per “significativa operazione di terra”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito israeliano sta completando i preparativi “per una significativa operazione di terra” sulla Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (Idf) in un comunicato. L’esercito si è quindi detto pronto a “espandere l’offensiva” in diversi piani operativi che includono attacchi dall’aria, dal mare e da terra. "I battaglioni e i soldati dell'Idf sono dispiegati in tutto il Paese e si preparano ad aumentare la preparazione per le prossime fasi della guerra, con un'enfasi su una significativa operazione di terra”, hanno annunciato le Idf.(Res)