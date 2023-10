Medio Oriente: Israele si prepara a “operazione di terra”, Netanyahu visita i kibbutz del massacro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, ha dichiarato al quotidiano “Times of Israel”, che l’obiettivo di Israele è rimuovere Hamas dal controllo militare e politico sulla Striscia di Gaza. Da parte sua, il capo dell’ufficio politico del movimento palestinese, Ismail Haniyeh, ha detto, in un discorso televisivo, che il popolo palestinese “non abbandonerà mai la Striscia di Gaza” e ha accusato Israele di aver commesso un “genocidio” nell’enclave. Nel frattempo, resta chiuso il valico di Rafah, che separa la Striscia di Gaza e l'Egitto, nonostante il lasciapassare concordato tra autorità egiziane e israeliane per fare uscire i cittadini stranieri che si trovano nell'enclave palestinese. Secondo quanto riferisce l'emittente egiziana “Al Qahera news”, le autorità egiziane avrebbero impedito ai cittadini stranieri di lasciare la Striscia di Gaza attraverso il valico. Fonti “ben informate”, citate dall’emittente hanno riferito che le autorità egiziane “vogliono facilitare l’arrivo e il passaggio degli aiuti nella Striscia di Gaza” e non far uscire esclusivamente i cittadini stranieri. (segue) (Res)