Medio Oriente: Israele si prepara a “operazione di terra”, Netanyahu visita i kibbutz del massacro (3)

- Si intensificano anche i contatti a livello diplomatico per tentare di scongiurare un’escalation del conflitto tra Israele e Hamas e un suo allargamento nella regione. Il segretario di stato Usa Antony Blinken, atterrato in queste ore ad Abu Dhabi, ha avuto questa mattina un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, durante la sua visita a Riad. Secondo quanto riferito alla stampa dal portavoce del dipartimento di stato Matthew Miller, Blinken ha chiesto a Pechino di contribuire a fare in modo che altri attori della regione non vengano coinvolti nell’escalation in corso tra Israele e Hamas. Il portavoce ha riferito che la conversazione è durata un’ora ed è stata “produttiva”, senza fornire ulteriori dettagli. Anche il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato che gli Usa stanno lavorando con i governi di Israele, Egitto, Giordania – e con le Nazioni Unite – per alleviare le conseguenze umanitarie dell’attacco di Hamas. (segue) (Res)