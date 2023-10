Medio Oriente: Israele si prepara a “operazione di terra”, Netanyahu visita i kibbutz del massacro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Cairo, il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, hanno ribadito la necessità di “porre fine alla violenza e ripristinare la calma” in Medio Oriente. I due si sono incontrati nella capitale egiziana per discutere della situazione nella Striscia di Gaza e hanno discusso dell’azione militare israeliana nell'enclave, evidenziando “l’estrema gravità della situazione” che minaccia la sicurezza e la stabilità della regione intera e la necessità di “intensificare gli sforzi internazionali volti a porre fine immediatamente alla violenza e a ripristinare la calma, nonché adottare misure immediate ed efficaci per proteggere i civili ed evitare che siano sfollati”. (segue) (Res)