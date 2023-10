Medio Oriente: Israele si prepara a “operazione di terra”, Netanyahu visita i kibbutz del massacro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte europeo, si segnala invece la decisione della Commissione europea che ha triplicato gli aiuti a scopo di assistenza umanitaria per Gaza a oltre 75 milioni di euro. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, dopo la quale ha dichiarato che l’organo “aumenterà immediatamente gli aiuti umanitari previsti per Gaza di 50 milioni di euro”. “Questo porterà il totale a oltre 75 milioni. Continueremo la nostra stretta cooperazione con l’Onu e le sue agenzie per garantire che questi aiuti raggiungano le persone bisognose nella Striscia di Gaza”, ha detto von der Leyen. “La Commissione Ue sostiene il diritto di Israele a difendersi contro i terroristi di Hamas, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario. Stiamo lavorando duramente per garantire che ai civili innocenti a Gaza sia fornito sostegno in questo quadro”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea. (segue) (Res)