Roma: Campidoglio, lavori manutenzione Panoramica, riapertura domani alle ore 13

- Continuano i lavori di manutenzione ordinaria sulla Panoramica. Anche domani, dalle ore 7 alle ore 13 la strada verrà chiusa in entrambe le direzioni, da Piazzale Clodio a Via Trionfale. Le attività si concluderanno domani a pranzo e l'arteria dalle 13 verrà riaperta al normale traffico veicolare. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale garantiranno la regolare circolazione su percorsi alternativi. Lo comunica in una nota il Comune di Roma. (Com)