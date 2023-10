Lazio: Palazzi (Fd'I), obiettivo è legislazione di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impronta amministrativa e il metodo adottato da Giunta e Consiglio del Lazio "è quello di perseguire l'obiettivo di una legislazione regionale di buona qualità". Lo ha dichiarato la consigliera regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Edy Palazzi, durante il dibattito "Direzione futuro, i primi risultati del Governo Rocca" che si è tenuto a Nemi all'interno della convention il "Giusto Sentiero" organizzato dalla federazione provinciale Fd'I e dal deputato Fd'I Luciano Ciocchetti. "In questi primi mesi di attività - ha spiegato Palazzi - l'obiettivo non è tanto quello di rendere conto dei risultati ottenuti, dato che un periodo di tempo così breve non consente di poter effettuare un vero e proprio rendiconto, ma piuttosto quello di far conoscere il lavoro avviato, la capacità di affrontare i problemi, il lavoro di squadra, la coesione politica e le attività svolte sui temi prioritari. L'impronta amministrativa e il metodo adottato da Giunta e Consiglio è quello di perseguire l'obiettivo di una legislazione regionale di buona qualità. È con questo approccio programmatico, che corrisponde a uno specifico indirizzo politico e che contraddistinguerà la legislatura, che abbiamo già approvato leggi e incardinato proposte di legge nelle commissioni consiliari che attengono a scelte strategiche per il futuro della nostra Regione". (segue) (Com)