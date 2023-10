Lazio: Palazzi (Fd'I), obiettivo è legislazione di qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso all'ultima legge approvata dal Consiglio concernente disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali - ha aggiunto Palazzi - un provvedimento necessario che non ha la pretesa di risolvere la problematica, ma è sicuramente un segnale di fiducia rivolto a tutti coloro che sono rimasti imbrigliati nel vortice dei crediti fiscali incagliati. Alla proposta di legge approvata in commissione agricoltura giovedì riguardante la Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche oppure, alla proposta di legge Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con gli equidi, a quella su disposizioni in materia di agricoltura sociale, alla pdl per la "Istituzione del fattore famiglia e a quella disposizioni per la promozione degli istituti tecnici superiori (Its Academy). E infine come non ricordare l'importante proposta di legge riguardante il "Recupero dei vani e locali seminterrati". In termini riassuntivi, si può dire che il lavoro intrapreso dal Consiglio e dalla Giunta, rappresenta un mix equilibrato e coeso, caratterizzato dall'impegno, dalla collegialità, dal rigore, dal senso di responsabilità, dalla voglia di fare", ha concluso Palazzi. (Com)