Forza Italia: Tajani, noi seri, gente non vuole quaquaraquà e urlatori

20 luglio 2021

- "La gente non vuole quaquaraquà e chiacchieroni che fanno finte promesse che poi non mantengono. Non vuole l'urlatore, che può piacere per qualche settimana perché urlatore poi svanisce perché dietro l’urlo non c’è niente, dietro alla serietà invece c'è tanto". Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, in conclusione dell’assemblea nazionale degli Enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza. "Abbiamo dimostrato che anche nei momenti più difficili e nei Comuni meno contendibili che con il candidato di Forza Italia (Brindisi e Ancona) si raggiungono obiettivi che altri non sarebbero in grado di raggiungere. Perché siamo persone serie, affidabili, forti ma non violente", ha sottolineato. (Rem)