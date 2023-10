Lazio: associazione culturale, importante istituire festa dei figli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo poche settimane fa la consigliera comunale Mariacristina Masi, su sollecitazione della consigliera del Municipio Roma IX Laura Pasetti, entrambe di Fratelli D’Italia, ha presentato una mozione sulla Festa dei Figli nel Comune di Roma - continua la nota dell'associazione -. I Mass media parlano ogni giorno dei peggiori giovani pubblicizzandoli indirettamente a tal punto da aumentarne il numero grazie all’effetto emulazione. Premiare i giovani meritevoli, come fa il presidente della Repubblica Mattarella ogni anno, serve ad educare in modo indiretto anche i peggiori che vivono di violenza, alcool, bullismo e droga. Puntare il faro sui problemi dei giovani ogni 15 giugno va oltre il premio per i meritevoli - sottolinea Ceccarelli -. Va oltre al premio del singolo, come detto dagli esperti si tratta di un premio anche alle famiglie, un premio di squadra, della comunità educante. Leggo con turbamento la dichiarazione della Cgil. Il sindacato dovrebbe tutelare la meritocrazia dei lavoratori e difenderli dallo sfruttamento dei datori di lavoro. Premiare un giovane significa valorizzarlo e renderlo esempio per i suoi amici, i suoi colleghi e la Società italiana. Un testo che azzera completamente il riconoscimento sociale dell’altruismo e della generosità. La società non cresce con l’appiattimento delle personalità ma con l’esatto contrario. Questa Festa non deve essere partitica, politica o religiosa. Deve essere solo una festa di amore, di unione, di comprensione, di avvicinamento familiare, di valori da difendere come quelli della solidarietà, della generosità e soprattutto del rispetto e senso civico", conclude Ceccarelli. (Com)