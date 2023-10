Italia-Usa: comunità italiana, ambasciata ospita riunione di coordinamento consolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, presso l’ambasciata d’Italia a Washington, la riunione degli organismi rappresentativi della collettività italiana negli Stati Uniti. All’incontro, presieduto all’ambasciatrice Mariangela Zappia, hanno partecipato i deputati Andrea Di Giuseppe e Christian Di Sanzo; la vice segretaria generale del Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie), Silvana Mangione; il consigliere Cgie Vincenzo Arcobelli; i consoli e rappresentanti dei dieci comites negli Usa; i direttori degli istituti italiani di cultura; e le dirigenti scolastiche nel Paese. In videocollegamento, inoltre, ha partecipato il ministro plenipotenziario Luigi Vignali, direttore generale della Farnesina per gli italiani all’estero e le politiche migratorie. “Il sostegno agli italiani negli Stati Uniti e alla comunita’ degli italoamericani è una chiara priorità dell’azione del governo italiano”, ha affermato in apertura l’ambasciatrice Zappia, ricordando da ultimo la deposizione da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di una corona ai piedi della statua di Cristoforo Colombo a New York, oltre alle due visite al consolato della città da parte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. (segue) (Was)