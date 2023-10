Business news: Cina, gruppo immobiliare Kaisamette in guardia creditori da rischi liquidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo immobiliare cinese Kaisa Group, che versa da tempo in difficoltà finanziarie, ha avvertito i suoi creditori che rischiano di ottenere meno del 5 per cento del denaro investito nella società, nel caso quest’ultima si veda costretta ad avviare un processo di liquidazione. Lo ha dichiarato a un tribunale di Hong Kong uno dei rappresentanti legali di un creditore istituzionale che ha citato in giudizio l’azienda. Broad Peak Investment ha presentato una petizione di liquidazione contro Kaisa nel luglio scorso presso l'Alta Corte di Hong Kong in relazione al mancato pagamento di obbligazioni onshore del valore di 170 milioni di yuan (23,28 milioni di dollari). Molti altri sviluppatori cinesi si trovano ad affrontare petizioni di liquidazione presentate dopo che il settore è precipitato in una crisi del debito nel 2021, con molte aziende che hanno iniziato a non onorare i loro obblighi nei confronti dei creditori. Fino ad ora, solo un paio di aziende cinesi sono state obbligate ad avviare procedure di liquidazione per decisione di tribunali stranieri. Kaisa, con sede a Shenzhen, è stata la prima impresa immobiliare cinese a non onorare le proprie obbligazioni denominate in dollari nel 2015 e a subire una ristrutturazione; è stata anche una delle prime ad andare in default nell'ultima crisi del debito nel settore immobiliare, che sta gravando pesantemente sull'economia cinese. (Res)