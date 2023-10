Ucraina: Crosetto, quello che l’Italia poteva fare è stato fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che l’Italia poteva fare per l’Ucraina è stato fatto, “lo stiamo facendo ancora oggi preparando un ottavo pacchetto” di aiuti. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla festa del quotidiano "Il Foglio" in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. “C’è la necessità di aiutare una nazione colpita profondamente. Cerco di spiegarlo a un’opinione pubblica italiana che è ormai annoiata dalla guerra”, ha detto Crosetto. “C’è un piccolo problema” da ricordare a chi è insofferente, e cioè che “è come se la popolazione italiana da Roma in giù non ci fosse più, fuggita via, e poi non c’è stato un solo giorno in cui non siano cadute bombe, non sui soldati ucraini ma su obiettivi civili”, ha aggiunto il ministro. (Res)