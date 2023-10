Imprese: design e sostenibilità alla seconda giornata di Host 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seconda giornata di incontro tra domanda e offerta, di gare, campionati e aggiornamento professionale, ma anche seconda giornata di esplorazione delle nuove tendenze a Host 2023, che prosegue a fieramilano a Rho fino a martedì 17 ottobre. Oggi riflettori puntati su Arredo-Tecnologia e Tavola, una macroarea che nelle ultime edizioni ha assunto sempre maggiore centralità consolidando HostMilano come un referente globale, oltre che per le tecnologie, anche per la progettazione, i format e i concept dell’ospitalità e del fuori casa. Arredo, tableware, sistemi intelligenti per l’ho.re.ca., la manifestazione accoglie diverse novità che hanno come filo conduttore il design e lo stile in diversi ambiti. Un tocco glamour anche fuori casa A partire dal mondo dell’outdoor. Come la seduta Babila Twist di Pedrali, design Odoardo Fioravanti, disponibile in sei colorazioni, con telaio in acciaio e rivestimento in polipropilene 100% riciclabili che le hanno valso la Green Smart Label. Il tessuto performante da esterno è durabile, quindi più sostenibile. A fine vita, la seduta è completamente disassemblabile e riciclabile. Sempre nel mondo dell’arredo, la ricerca sui materiali si afferma anche con le forme voluttuose di Serralunga, che presenta un progetto inedito: vasi in polietilene rivestiti in sottilissime lastre di gres porcellanato con effetto opaco e lucido. Nuova finitura Moleskin brevettata Serralunga invece per le linee Flow-L e Flow-M nate dallo studio del designer Zaha Hadid composte dal sofa “Ripple” e dal tavolino con effetto velluto soft touch, ma perfetta per l’esterno. (segue) (Com)