Imprese: design e sostenibilità alla seconda giornata di Host 2023 (2)

- Slide propone delle originali sedute da esterni in polietilene: nate in periodo pre-covid, hanno avuto particolare successo dopo la pandemia, visti i loro messaggi di felicità. Le panche, infatti, realizzate con stampaggio rotazionale e disponibili in 14 colorazioni, sono composte da lettere che compongono le parole “amore”, “enjoy” e “wow”. Scaldare, illuminare e arredare, ecco i principi cardine attorno a cui ruota l’idea di NGASCO: realizzare un tavolo dotato di un camino centrale che permette di godere del suo tepore anche all’esterno, senza rinunciare alla cura del design. Anche il progetto si fa smart Custom. Soluzioni avanzate di automazione robotica che va in aiuto al personale di sala: robot gommati con guida autonoma, totalmente interattivi, consegnano piatti pronti. Novità per i tavoli multimediali dove si possono inserire anche attività di edutainment. Obiettivo: rendere sempre più coinvolgente l’esperienza del cliente. Blumohito propone Water Box, per portare l’acqua all’interno degli ambienti con semplicità. Un pannello che può essere fissato alla parete come un quadro: basta un collegamento elettrico e un serbatoio inizia a creare una vera e propria parete d’acqua corrente. L’effetto di benessere del suono rilassante si aggiunge alla funzione di purificare l’aria nell’ambiente ripristinando l’umidità corretta. Può essere configurato con lo smartphone e può essere customizzato: un altro dei prodotti selezionati per la Green Smart Label. Un occhio di riguardo per gli spazi e il fascino del punto venditaCon il progetto Igloo, Solaris propone una struttura in alluminio con impianto elettrico incorporato dotato di lampadine riscaldanti a luce infrarossa per l’esterno. È disponibile in tre dimensioni, la più grande con diametro di 4,20 metri. In inverno la struttura è rivestita in policarbonato, in estate la copertura può essere sostituita da un tendaggio lavabile e resistente agli agenti atmosferici, ottimizzando le risorse per le diverse stagioni. (segue) (Com)