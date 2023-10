Imprese: design e sostenibilità alla seconda giornata di Host 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa Group, sempre in pole position per progettare e allestire punti vendita. Oltre alla creatività e all’innovazione quello che contraddistingue la loro capacità è la cura nei dettagli, la scelta dei migliori materiali e la capacità del taylor made. Oltre 5000 le realizzazioni in tutto il mondo che hanno affascinato i clienti superesigenti. Scenografico il tavolo verticale di Cosy and Trendy che propone un’installazione in grado di attirare l’attenzione del visitatore e non solo. Due tavoli in particolare spiccano in questo stand: quello posto in verticale e quello appeso a testa in giù. Interessante notare come un componente di arredo al quale siamo abituati sia in grado di incuirosire quando è decontestualizzato e posto in una posizione inusuale. Per il tableware RCR presenta i bicchieri Stack che coniugano al meglio il risparmio di spazio e la sostenibilità grazie al cristallo ecologico dal design salvaspazio. Tutti i prodotti della linea Stack sono dotati di un innovativo sistema di scolo anticalcare sul fondo del bicchiere e di uno speciale design anti-incastro che previene l’usura e le rotture, anche con utilizzo intensivo. Spiccano anche la collezione di bicchieri Alkemist e quella denominata Tiki. La prima è composta da bicchieri che nascono per essere utilizzati per il whisky ma che poi hanno espanso il loro utilizzo anche ai pranzi quotidiani. La loro particolarità è quella di avere la base che presenta vari angoli e questo permette di inclinarli in varie posizioni diverse. La linea Tiki, invece, incarna il fusion nel design: i bicchieri sono decorati con dei rilievi che prendono ispirazione dalle maschere polinesiane. L’ispirazione viene poi contaminata dal soggetto delle maschere: invece di utilizzare le maschere originali polinesiane, RCR ha scelto maschere tipiche della tradizione sarda e toscana. I modelli, infatti, prendono il nome di Sardinia ed Etruria. (Com)