Roma: Calenda, puntellare maggioranza Gualtieri? Ci saremmo ma cambi passo

19 luglio 2021

- "Stiamo già dando una mano" alla Giunta Gualtieri "ad esempio sul termovalorizzatore", ha chiarito il leader di Azione, Carlo Calenda, nel suo intervento in videocollegamento alla festa de "Il Foglio" in corso a palazzo Vecchio a Firenze. "Ma Gualtieri a Roma sta facendo un disastro apocalittico", ha aggiunto. "Eppure è pieno di soldi e di poteri commissariali", ma "non ha nessun dialogo con la città", ha spiegato Calenda. "Non ci è arrivata una richiesta" di aiuto nel puntellare la maggioranza che sostiene il sindaco di Roma, nel caso, "ci saremo, ma Gualtieri deve proprio cambiare passo", ha chiarito Calenda per poi precisare: "Io non mi ricandido". (Rin)