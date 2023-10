Difesa: Aeronautica, volo sanitario urgente per un bimbo di due mesi da Alghero a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un neonato ricoverato presso l'ospedale di Alghero e bisognoso di essere trasferito urgentemente presso un centro di cura specializzato a Torino, è stato trasportato nella tarda mattinata di oggi con un Falcon 900 dell'Aeronautica militare. Lo ha riferito l'Aeronautica in un comunicato. Per il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31mo Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza armata che assicura 24 ore su 24, tutto l'anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. (segue) (Com)