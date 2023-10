© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito al congresso di Italia viva che si svolgerà domani, Matteo Renzi voterà online poiché si è preregistrato. Lunedì mattina comunicheremo sul sito i risultati di tutte le elezioni provinciali, regionali, nazionale". E' quanto di legge in una nota dell’ufficio stampa di Iv. (Com)