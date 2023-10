Ucraina: Crosetto, su sette pacchetti di aiuti cinque fatti da governo che Conte sosteneva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia che stiamo seguendo in Ucraina è quella iniziata quando Giuseppe Conte sosteneva il governo. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla festa del quotidiano "Il Foglio" in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. “Nessuno analizza mai le frasi di Conte, non è che uno può dire qualunque cosa solo per il fatto di essere stato presidente del Consiglio”, ha affermato Crosetto. “Abbiamo fatto finora sette pacchetti, cinque li ha fatti il governo che sosteneva Conte. Sembra tutto surreale. Conte gioca sul fatto che la gente si dimentica, per cui costruisce una realtà differente dalla realtà, con un racconto che cambia ogni giorno, il che è inaccettabile per uno che pensa di governare un Paese”, ha detto il ministro della Difesa. “Negli ultimi due pacchetti abbiamo dato una grande, rilevante quantità di missili che hanno lo scopo di intercettare i missili che attaccano l’Ucraina, (servono ndr) per impedire a missili russi di cadere su donne, bambini, ospedali. Sfido qualcuno al mondo a dirmi che è sbagliato impedire a una bomba di colpire uno Stato libero e sovrano. E’ una vergogna che lo dica”, ha continuato Crosetto. “Mi sono stufato di persone che giocano su cose così serie. Abbiamo perseguito la strada della pace con maggiore determinazione di altri”, ha concluso il ministro. (Res)