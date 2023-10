Calcio: Galliani, scommesse mi auguro siano leggerezze di ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Credo che queste scommesse siano un problema di tanti ragazzi, con i problemi di droga e alcol. Quello che so è quello che leggo sui giornali, ma credo che siano leggerezze di ragazzi. Me lo auguro". Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani a margine dell’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza. "Non conosco personalmente Zaniolo, conosco molto bene Tonali che è un ragazzo fantastico, quindi mi auguro che siano leggerezze e peccati veniali e non peccati mortali", ha concluso Tajani. (Rem)