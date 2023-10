Medio Oriente: stampa, fazioni palestinesi chiedono apertura valico Rafah ad Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fazioni palestinesi a Gaza hanno lanciato un appello al presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi affinché venga aperto il valico di Rafah, che separa la Striscia di Gaza dall’Egitto, in modo da evacuare i feriti e far entrare gli aiuti umanitari. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Hareetz”, secondo cui anche il portavoce del ministero della Sanità di Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, Asraf el Qudra, “ha lanciato lo stesso appello” dal momento che senza attrezzatura e generatori “migliaia di pazienti sono in pericolo di vita”.(Res)