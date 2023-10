Agroalimentare: Coldiretti, assessore Lazio annuncia bando del chilometro zero della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamerà "Fresco Lazio" il nuovo bando della Regione Lazio, che uscirà a breve, per promuovere e valorizzare i prodotti a chilometro zero come il latte, sul quale partirà un'importante campagna di promozione nei primi giorni di gennaio 2024. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale al Bilancio, programmazione economica, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, parchi e foreste, Giancarlo Righini, che ha svelato per la prima volta il nome della nuova misura al Workshop "Filiera del Latte nel Lazio - Il futuro sta nella sostenibilità", organizzato al Villaggio Coldiretti dalla federazione regionale, a cui l'assessore ha preso parte insieme al presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, al suo vicepresidente David Granieri, che guida anche la federazione del Lazio, al presidente della Centrale del Latte di Roma, Fabio Massimo Pallottini, al presidente e Direttore Generale dell'Ariete Fattoria Latte Sano, Marco Lorenzoni e all'Amministratore Delegato di Maccarese Spa, Claudio Destro. A moderare il dibattito il direttore di Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi. Lo comunica in una nota Coldiretti Lazio. (segue) (Com)