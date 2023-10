Agroalimentare: Coldiretti, assessore Lazio annuncia bando del chilometro zero della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo bando del chilometro zero, che uscirà a breve si chiamerà Fresco Lazio, a dimostrazione del fatto che con questa misura si intende sostenere la produzione agricola del vero chilometro zero, inteso come qualcosa che viene prodotto e consumato", spiega l'assessore regionale all'Agricoltura, Giancarlo Righini. "Quindi, anche in termini di filiera - aggiunge l'assessore - rappresenta un'opportunità diversa rispetto a come era stato concepito in passato, perché favorisce il consumo in tempi veloci e allo stesso tempo sostiene la produzione. All'inizio del 2024 avvieremo una importantissima campagna di sostegno al consumo del latte fresco, utilizzando anche simboli storici della romanità". Un fondamentale sostegno per le aziende agricole anche il bando sull'agrivoltaico che "consentirà l'azzeramento dei costi dell'energia - prosegue Righini -. L'autoproduzione di energia elettrica che il bando dell'agrivoltaico offre, diventa una componente decisiva. Voglio ringraziare Coldiretti Lazio che è sempre innovativa nelle proposte e con la quale si sono susseguiti numerosi incontri insieme alle altre associazioni di categoria e alle cooperative dei produttori", conclude Righini. (segue) (Com)