Agroalimentare: Coldiretti, assessore Lazio annuncia bando del chilometro zero della Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importanza del Made in Italy, della filiera corta, dell'agrivoltaico e della valorizzazione del chilometro zero - prosegue la nota - sono alcuni dei temi affrontata dal presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. "Un Paese che si abbandona all'importazione - spiega Granieri - è un Paese che accetta liberamente di farsi espropriare ricchezza. Roma è una città che per genetica non rinuncerà mai a consumare latte fresco, perché la Capitale rappresenta il mercato più importante d'Europa sul latte fresco e noi dobbiamo difendere un mercato che in termini assoluti è esclusivo. Con l'assessore regionale all'Agricoltura Righini, che ringrazio per la sensibilità dimostrata su questi temi, abbiamo fatto molte riunioni, dove ci siamo detti di lavorare sulla promozione, di sostenere l'esclusività, affiancando misure strutturate sulle quali l'assessorato sta già lavorando come il vecchio bando chilometro zero per difendere quelle che sono economia, territorio, produttività di questa regione a tutti i livelli di filiera". (segue) (Com)