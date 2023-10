Agroalimentare: Coldiretti, assessore Lazio annuncia bando del chilometro zero della Regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione è stata posta anche al biologico dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini. "Noi dobbiamo essere sempre trasparenti rispetto ai cittadini e consumatori - spiega Prandini - dargli le giuste informazioni rispetto a quello che acquista. Riteniamo che la filiera lattiero casearia sia anche uno strumento straordinario per il biologico, perché se noi non avessimo stalle in Italia che producono reflui zootecnici, che possiamo valorizzare in una filiera energetica e tradurre in digestato o in pellet da poter movimentare e trasportare, anche la filiera del biologico, in tutti i suoi settore, andrebbe in difficoltà, visto che può utilizzare una parte di concimi chimici ridotta rispetto all'agricoltura tradizione e la sostanza organica diventa quindi fondamentale", conclude Prandini. (Com)