Medio Oriente: leader Hamas Haniyeh, i palestinesi “non lasceranno mai Gaza”

- Il popolo palestinese non abbandonerà mai la Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il capo dell’ufficio politico del movimento palestinese islamista Hamas, Ismail Haniyeh, in un discorso televisivo diffuso dall’emittente “Al Jazeera”, nel quale ha accusato Israele di aver commesso un “genocidio” nella Striscia di Gaza. “Il nostro nemico lo sta facendo con l’amministrazione statunitense e alcuni paesi europei”, ha detto Haniyeh, sottolineando che “la gente di Gaza resta nella sua terra. Non lasceranno mai Gaza né fuggiranno”. “Rendo omaggio al popolo di Gaza che sta affrontando la barbara macchina sionista. Sono impegnati nelle loro terre”. “Hamas è sempre stato attento a non prendere di mira i civili, nonostante tutto quello che ha fatto il regime sionista (…). Hamas è un movimento per la libertà e aderisce a questo valore”, ha concluso il leader del movimento.(Res)