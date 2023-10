Medio Oriente: Ronzulli strappa statuto di Hamas, sono nemici di Israeliani e palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È bene essere chiari evitare fraintendimenti: israeliani e palestinesi hanno nemico in comune e si chiama Hamas. È Hamas che ha bombardato Israele e tiene in ostaggio la Palestina per continuare a garantirsi la solidarietà del mondo arabo. Ed è ancora Hamas che ha nel suo statuto, l’uccisione di ogni ebreo sulla faccia della terra e la cancellazione di Israele dalla faccia della terra”. Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, intervenendo all’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza tenendo in mano lo statuto di Hamas e poi strappandolo. “Questo non è Islam, non è Palestina, questo è lo statuto di una squadra di terroristi”. (Rem)