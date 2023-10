Ventimiglia: Viminale, operazione Polizia-Gdf, sequestrati 50 chili di cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini della Polizia di Stato e della Guardia di finanza "hanno condotto un'operazione congiunta alla frontiera di Ventimiglia", si legge sul profilo X del Viminale. "All'interno di un Suv di lusso sono stati ritrovati 50 kg di droga nascosta in quattro fustini di detersivo a polvere, oltre a diversi beni di probabile provenienza illecita e una somma di denaro pari a 10 mila euro. Il conducente del veicolo e un altro passeggero, entrambi cittadini albanesi, sono stati arrestati per produzione, traffico internazionale di sostanze stupefacenti e denunciati per ricettazione", conclude il post. (Rin)