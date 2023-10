Medio Oriente: Ronzulli, avrei voluto il parlamento unito e compatto senza se e senza ma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è il momento dei distinguo, davanti alle stragi di Hamas avrei voluto il parlamento unito e compatto senza se e senza ma. Abbiamo invece avuto un'opposizione che si è spaccata votando tre mozioni diverse, non possiamo lamentarci poi se questa ideologia aberrante porta gli studenti e i collettivi a inneggiare ad Hamas nelle scuole". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli dall'assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso all'autodromo di Monza. "Così come è inaccettabile la doppiezza del sindaco di Milano che ha messo la bandiera della pace a fare da contraltare a quella di Israele e poi ha disertato la manifestazione della comunità ebraica", ha concluso.(Rem)