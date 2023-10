Medio Oriente: Ronzulli (FI), Hamas nemico comune di israeliani e palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Israeliani e palestinesi hanno un nemico comune e si chiama Hamas. E' Hamas che ha attaccato Israele, è Hamas che tiene in ostaggio la Palestina, è Hamas responsabile delle immagini di bambini israeliani assassinati e decapitati, è Hamas che usa i civili come scudi umani". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo all'Assemblea nazionale degli Enti locali di Forza Italia in corso a Monza. "E' sempre Hamas che nel suo statuto indica come obiettivo l'uccisione di ogni ebreo sulla faccia della terra e la cancellazione dello Stato di Israele. Questa non è la Palestina ma lo statuto di una squadra di terroristi", ha concluso. (Rin)