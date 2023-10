Roma: Barbato (Fd'I), occorrono poteri speciali per la Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo tornare a parlare di come riformare i poteri di Roma Capitale. Roma va dotata di poteri legislativi, sia per metterla in grado di affrontare quelle sfide che sono proprie di una capitale di un paese importante come l'Italia, sia per compiere finalmente quel decentramento di cui si parla da 20 anni". Lo ha dichiarato la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Francesca Barbato, durante il dibattito "Verso la riforma degli enti locali: comuni e province" che si è tenuto a Nemi all'interno della convention "il Giusto Sentiero" organizzato dalla federazione provinciale Fd'I e dal deputato Fd'I Luciano Ciocchetti. "È evidente a tutti, infatti - ha aggiunto - che la città allo stato attuale è ingestibile. L'attrattività del suo patrimonio culturale e la crescita smisurata in termini urbanistici che ha avuto negli ultimi decenni non possono essere governati attraverso leggi , statuti e regolamenti ormai superati. Gualtieri e i suoi dormono anche su questo fronte. Bisognerebbe rivedere lo statuto e il regolamento del decentramento amministrativo fermo da più di vent'anni e assolutamente inadeguato. Non basta infatti attribuire ai Municipi la gestione, per esempio, delle aree verdi se poi non li si mette in condizione, attraverso opportune dotazioni finanziarie e di personale, di gestire realmente il patrimonio che viene attribuito loro. Sono convinta – ha concluso Barbato - che l'attenzione che il governo Meloni ha già riposto fino ad oggi sulla Capitale attraverso i finanziamenti previsti dal Pnrr, quelli per il Giubileo e per la metro C, continuerà nei prossimi anni e si compirà anche attraverso, finalmente, la riforma per Roma Capitale che tutti auspichiamo e aspettiamo", ha concluso Barbato. (Com)