Edilizia: Tiero (Fd'I), complimenti a vicepresidente vicario Ance Lazio, Pierantonio Palluzzi

- La nomina di Pierantonio Palluzzi, presidente di Ance Latina, a vicepresidente vicario di Ance Lazio, "rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la provincia pontina. A Pierantonio vanno le mie congratulazioni per il prestigioso incarico". Lo dichiara in una nota il vice portavoce di Fratelli d'Italia del Lazio, Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. "Il nostro territorio - aggiunge dimostra di avere imprenditori di grande livello, stimati e apprezzati per le loro capacità e le loro competenze. Palluzzi è certamente un uomo di alto profilo, che sono sicuro dimostrerà di essere all'altezza del nuovo ruolo. L'aver attribuito un incarico di questa importanza al numero uno dell'associazione dei costruttori edili pontini, ha certamente un enorme significato anche in considerazione delle deleghe conferitegli. Sono convinto che con Palluzzi potremo avere un interlocutore ancora più vicino alle nostre istanze e con il quale potremo fare squadra in vista di sfide fondamentali per il settore edilizio della regione Lazio", conclude Tiero.(Com)