Monza: Galliani, non possibile che radicale antiproibizionista e per il fine vita vada in collegio Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- È chiaro ed evidente "che un radicale che vuole liberalizzare le droghe è più motivato di un tranquillo imprenditore brianzolo, ma il nostro nemico è l’astensionismo, non è Cappato. Che un radicale antiproibizionista e per il fine vita vada nel collegio di Silvio Berlusconi non è possibile". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, candidato alle suppletive del Senato per il collegio di Silvio Berlusconi. (Rem)