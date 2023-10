Monza: Galliani, non possibile che radicale antiproibizionista e per il fine vita vada in collegio Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È chiaro ed evidente "che un radicale che vuole liberalizzare le droghe è più motivato di un tranquillo imprenditore brianzolo, ma il nostro nemico è l’astensionismo, non è Cappato. Che un radicale antiproibizionista e per il fine vita vada nel collegio di Silvio Berlusconi non è possibile". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, candidato alle suppletive del Senato per il collegio di Silvio Berlusconi. (Rem)