Medio Oriente: consigliere sicurezza nazionale Israele, obiettivo è rimuovere Hamas da governo Gaza

- L’obiettivo di Israele è rimuovere il movimento palestinese islamista Hamas dal controllo militare e politico sulla Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato Il capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, al quotidiano “Times of Israel”. “Possiamo dire ad Hamas che gli è proibito essere sovrano a Gaza”, ha detto Hanegbi, spiegando che una recente riunione del governo ha approvato un piano per “distruggere Hamas”. “Hamas non sarà il governante di Gaza dopo gli attacchi”, ha concluso.(Res)