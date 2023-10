Scuola: al via assunzione di nuovo personale Ata, Valditara, impegno mantenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al via le assunzioni di nuovo personale Ata nelle scuole. Grazie a uno stanziamento di 50 milioni di euro il ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato le scuole a stipulare nuovi contratti a partire dal 16 ottobre fino a fine anno. Grazie a questo intervento - spiega una nota del ministero -, ogni scuola italiana potrà disporre di un’unità aggiuntiva di personale Ata, per un totale di 2.948 assistenti tecnici e amministrativi e 4.235 collaboratori scolastici. "Abbiamo mantenuto l'impegno assunto", ha detto il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, "è un ulteriore intervento che va nella direzione di ridare centralità al personale della scuola tutto". In ottemperanza agli impegni presi a sostegno del Sud Italia, il ministro Valditara ha firmato un ulteriore decreto che prevede la ripartizione di 12 milioni di euro a 1.828 scuole del Mezzogiorno ricomprese nell’Agenda Sud. I fondi consentiranno di attivare incarichi temporanei aggiuntivi dal 1 novembre fino alla fine del 2023 per l’assunzione di 355 assistenti amministrativi e tecnici e 1.473 collaboratori scolastici. "Questi stanziamenti - afferma Valditara - certificano il nostro impegno nel sostenere il personale della scuola e nel colmare finalmente il divario che separa Nord e Sud Italia. Investendo in risorse umane e in progetti mirati costruiremo un sistema scolastico più forte e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze del nostro Paese e di contribuire attivamente al suo sviluppo socio-economico". (Com)