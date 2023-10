Medio Oriente: Unrwa, autorità israeliane proteggano civili rifugiati in nostre strutture a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) ha invitato le autorità israeliane a proteggere tutti i civili che si rifugiano nelle sue strutture nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito la stessa Agenzia in un comunicato diffuso su X (ex Twitter). "Nonostante l'ordine di evacuare più di un milione di persone dal nord di Gaza e da Gaza City verso il sud della Striscia, molti, in particolare donne incinte, bambini, anziani e persone con disabilità, non potranno fuggire dall'area", si legge nella dichiarazione. "Le guerre hanno regole. Civili, ospedali, scuole, cliniche e sedi delle Nazioni Unite non possono essere un bersaglio. L’Unrwa non risparmia sforzi per sostenere le parti in conflitto affinché rispettino gli obblighi previsti dal diritto internazionale per proteggere i civili, compresi coloro che cercano rifugio nelle sua struttura”, ha proseguito la nota, spiegando che i suoi rifugi nella Striscia di Gasa “non sono più sicuri”. “Si tratta di una situazione senza precedenti”, ha concluso.(Res)