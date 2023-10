Energia: Pichetto Fratin, moltiplicato per cento attenzione su forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se fino a pochi giorni fa bisognava tenere attenzione perché c’era un’oscillazione dei prezzi dovuta comunque a fattori internazionali, “oggi questa attenzione va moltiplicata per cento, perché pur essendoci molto gas nel mondo non sempre è alla portata nostra”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza.“Chevron - ha ricordato il ministro - ha chiuso un giacimento in Egitto e quindi c’è qualche conseguenza e l’instabilità politica può comportare anche come semplice conseguenza di mercato una forte oscillazione di prezzi. Devo dire che purtroppo il prezzo del gas è già aumentato di oltre il 50 per cento”. (Rem)